Capital recebeu R$ 22 milhões para obras de infraestrutura em 2023

O município de Campo Grande recebeu, em 2023, mais de R$ 22 milhões do governo estadual para obras de infraestrutura urbana. Os recursos foram destinados a projetos como a revitalização da Avenida Duque de Caxias, a pavimentação e drenagem no Jardim Noroeste e a pavimentação em vias ao fundo do vale do Córrego Imbirussu.

Os recursos foram transferidos na modalidade de convênios, o que significa que o governo estadual repassa o dinheiro para a prefeitura, que é responsável por licitar, executar e fiscalizar as obras.

Continue Lendo...

Com o dinheiro recebido, a prefeitura municipal executou obras em diversas regiões da cidade. No Anhanduizinho, por exemplo, foram recapeadas ruas nas regiões do Lagoa e do Centro. No Jardim Noroeste, foram pavimentadas e drenadas ruas nos bairros Nashiville, Centenário e Noroeste, além dos bairros Portal Caiobá e North Park. A obra de revitalização da área pública da antiga rodoviária da Capital também foi contemplada nos convênios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para 2024, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) planeja repassar R$ 122,6 milhões para obras de infraestrutura em Campo Grande. Os recursos serão destinados a projetos como ações de infraestrutura no Complexo Areias, Cabaças e Anhanduí; de mobilidade urbana nos corredores de ônibus; e de reforma e ampliação da Feira Central.

*Com informações da Agesul

Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você