Capital retoma vacinação da Covid-19 para crianças entre 4 e 5 anos

Após receber um lote de 1,7 mil doses da vacina Coronavac, destinada exclusivamente para crianças entre 3 e 4 anos de idade, a Prefeitura Municipal de Campo Grande irá retomar, nesta quinta-feira (19) a imunização deste público. Para evitar o desperdício, o imunizante será distribuído nas mesmas dez unidades que realizam a vacinação de bebês.

Estima-se que cerca de 11 mil crianças nesta faixa etária estão aguardando pela segunda dose da vacina, e, assim, conseguir completar o esquema de imunização. “Iremos referenciar unidades para que o maior número possível de crianças receba a dose, e é necessário atenção, neste momento, para quem irá se vacinar”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Como o quantitativo de doses ainda é muito inferior ao necessário, será preconizada a utilização deste imunizante nas crianças que já receberam a primeira dose. Para quem ainda não tomou nenhuma dose, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a aplicação da Pfizer baby.

O último carregamento de vacina Coronavac recebido pelo município foi o início do mês de dezembro, também após todas as doses disponíveis já terem sido aplicadas. “A responsabilidade do abastecimento de vacinas é do Ministério da Saúde, nós não temos autonomia para comprarmos o imunobiológico”, comenta Veruska.

Onde se vacinar?

Unidades de saúde: 7h30 às 11h – 13h às 16h45

Centro

- UBS 26 de Agosto

Bandeira

- USF Moreninha

Anhanduizinho

- UBS Dona Neta

- USF Paulo Coelho Machado

Prosa

- USF Noroeste

Imbirussu

- UBS Silvia Regina

- USF Aero Itália

Lagoa

- UBS Caiçara

- USF Santa Emília

Segredo

- USF São Francisco

*Com informações da prefeitura de Campo Grande