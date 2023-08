Capital tem 3,6 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira

A semana começa com 3.646 oportunidades de emprego em Campo Grande. Pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) são disponibilizadas 1.583 vagas. Para conferir basta clicar aqui. Já a Fundação Social do Trabalho disponibiliza 2.063 oportunidades, clique aqui e confira.

Nas duas fundações as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e sem aviso prévio. Quem busca oportunidade de emprego pode agendar atendimento na Funtrab por meio do aplicativo MS Contrata + para trabalhadores e a Funsat tem o aplicativo Sine Fácil.