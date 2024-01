Capital tem mais de 2 mil vagas de emprego abertas

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.210 vagas de emprego nesta quinta-feira (11). O cadastro dos trabalhadores é feito presencialmente na Fundação, com o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

De acordo com a Funsat, são 172 profissões disponíveis, em 230 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 188 vagas para auxiliar de linha de produção, 129 vagas para repositor de mercadorias, 71 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 41 vagas para auxiliar de estoque, 35 vagas para alimentador de linha de produção, 25 vagas para desossador, entre outras.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 40 vagas em 9 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 16 vagas, auxiliar de linha de produção, com 11 vagas, motorista de ônibus rodoviário, com 2 vagas, copeiro de bar, também com 2 vagas, porteiro, com 1 vaga, entre outras.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Confira as vagas da Funsat

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande