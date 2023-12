Capital terá apresentação de orquestras neste mês

O projeto Catedral Erudita vai realizar, a partir do dia 15 de dezembro de 2023, uma série de oito concertos em igrejas da Capital. O objetivo é valorizar os espaços sagrados como locais para eventos culturais e ampliar o acesso à música clássica.

Iniciativa teve início este ano durante o Festival América do Sul, em Corumbá, no mês de novembro. Trata-se de um projeto cultural que busca integrar a música clássica e erudita com o contexto das igrejas católicas e templos evangélicos, enriquecendo a experiência dos fiéis e da comunidade.

Confira os horários:

Concertos Camerata Madeiras Dedilhadas e Projeto Coro Infanto Juvenil da UFMS

Regência Marcelo Fernandes e Ana Lucia Gaborim - Solista Luciana Fisher

15/12 - Igreja São José - 19h30

21/12 - Quarta Igreja Batista de Campo Grande - 19h30

22/12 - Igreja Cristo Luz - 19h30

24/12 - Igreja Batista em Villas Boas - 10h

Orquestra Sinfônica de Campo Grande e Coro Lírico Cantarte

Regência Eduardo Martinelli

16/12 - Igreja São Francisco

19/12 - Igreja Auxiliadora

20/12 - Igreja Santo Afonso

21/12 Igreja Presbiteriana Central

*Com informações do Governo do Estado