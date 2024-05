Capital terá curso gratuito de Educação Financeira

A população de Campo Grande terá uma oportunidade de capacitação em Educação Financeira. As aulas de Finanças Empresariais serão realizadas entre os dias 13 e 17 de maio, no período noturno. Serão abordados tópicos como Gestão de Capital de Giro, Relatórios Financeiro e Gestão Financeira. O curso é gratuito e oferecido pela Secretaria da Juventude (Sejuv).

As aulas serão presenciais, em uma universidade localizada na rua 26 de Agosto, no centro da cidade. Os interessados devem fazer a inscrição de maneira online, através do site da Sejuv.

Serviço

Educação Financeira – Módulo: Finanças Empresariais

Data: 13 a 17 de maio

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Rua 26 de Agosto, 63 – Centro

*com informações da Prefeitura de Campo Grande