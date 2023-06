Capital terá novos ônibus, mas com velhos problemas

Durante uma coletiva de imprensa, na tarde desta quarta-feira (14), a Prefeitura e o Concórcio Guaicurus anunciaram que será feita a substituição de 71 ônibus antigos em Campo Grande ainda no mês de julho. Os veículos já foram comprados e começam a achegar na próxima semana, dia 21 de junho.

O Consórcio Guaicurus atende o transporte coletivo da Capital com uma frota total de 450 veículos que percorrem a cidade diariamente, por isso é preciso manteê-los com manutenção atualizada e renovar os que já rodam há muitos anos. De acordo com a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg), a frota deve ter a idade média de cinco anos de uso. Hoje, a do Consórcio está com quase oito anos e precisa renovar 184 ônibus.

Na coletiva, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o diretor-presidente da empresa licitada para o transporte público, João Rezende, anunciaram que os novos veículos são ônibus dentro da lei de acessibilidade e sem ar-condicionado, classificados como “simples” pelo representante do Consórcio.

De acordo com a chefe do executivo, a renovação destes 15% da frota em julho só é possível com os subsídios dos Governos Federal, Estadual e Municipal, que custeiam as gratuidades e barateiam a passagem de ônibus para o cidadão, que hoje está no valor de R$4,65. Além disso, incentivos ajudam as contas do Consórcio Guaicurus.

"Nós cobramos, na execução do contrato, que houvesse essa renovação, tendo em vista que nós buscamos os subsídios para que houvesse essa dsoneração do usuário do transporte coletivo, porque quem pagava a conta era o usuário. A partir do momento que o poder público entra com o subsídio, temos que buscar melhorias. Então, nessa tratativa nós avançamos cobrando a melhoria e houve o entendimento do Consórcio Guaicurus em trazer essa medida agora para a cidade", afirmou Adriane Lopes.

Ainda de acordo com as informações municipais, é a empresa que está financiando os novos ônibus com o orçamento próprio do Consórcio, já que o acordo feito no início do ano era que os subsídios viriam em contrapartida às melhorias para a população. João Rezende explica que todos os veículos devem estar em Campo Grande até o dia 29 de junho.

"Essa frota então vai substituir os ônibus que estão rodadno a mais tempo, todos eles são dotados de total acessibilidade, nenhum deles tem de ar-condicionado, são ônibus comuns e os que estão saindo também são comuns. Isso com certeza vai dar uma oxigenada na nossa frota", diz João Rezende.

Repercussão

Mas apesar do anúncio positivo, na visão da prefeitura, a população ainda reclama do serviço e espera mais melhorias. Poucos veículos e a consequente demora dos ônibus ainda são as principais mudanças solicitadas ao poder público.

"O que nós precisamos não é ar-condicionado, é ônibus.Pela quantidade de gente que usa, teria que ter muito mais, lha, no domingo, o ônibus passa de uma hora em uma hora e meia, quase todo mundo trabalha domingo", afirma Inês Araújo, de 56 anos, que acredita que o maior problema é a pouca quantidade de veículos.

Para a cuidadora de idosos, Cleonice dos Santos, o ar-condicionado deveria ser utilizado, pois mesmo os ônibus que já possuem o sistema não o ligam. "Eu penso que não é certo isso.Os ônibus, os terminais estão muito sucateados e os horários dos ônibus também não estão certos", opina.

"Eu acho que deveria ter ar sim, até porque Mato Grosso do Sul é bem quente, 90% do ano é calor. Eu acho que deveriam renovar todos, não adianta aumentar o valor do passe e não aumentar a frota", diz a supervisora de produção Caroline dos Santos, de 40 anos.

Já o pizzaiolo, Diogo Felipe, também reclama da falta de ônibus e a demora no tempo de espera. "Acho que hoje não tem tanto ônibus velhos, só nos bairros. Não acho importante ar, acho que trocando já está bom. Não só trocar, mas aumentar, porque algumas linhas têm poucos e você fica esperando", afirma

Melhorias

Durante a coletiva, o secretário João Rocha, da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais afirmou que todos os nove terminais de ônibus estão sendo reformados.

O prazo para a renovação completa da frota, para atender à solicitação da Agereg com relação à idade média dos veículos, ainda não foi estimado pelo Consórcio Guaicurus. A secretaria municipal afirmou que está aguardando a apresentação de um cronograma para as futuras substituições de ônibus antigos.

A Rádio CBN CG entrou em contato com a Prefeitura e aguarda mais detalhes sobre as reformas nos terminais e o plano para renovação completa da frota.