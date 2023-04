Capital volta a imunizar duas mil pessoas por dia contra Covid-19

Campo Grande voltou a aplicar, nesta quarta-feira (26), mais de duas mil doses do imunizante contra a Covid-19. Meta foi registrada pela última vez em julho do ano passado, com 2001 doses aplicadas.

Do total de 2.265 aplicações, 94% das vacinas foram doses bivalentes da Pfizer, que protege contra a variante Ômicron do coronavírus."Há alguns meses nossa média diária de doses estava em torno de duzentas e nos últimos 30 dias ultrapassou a marca de 600 aplicações por dia", afirma a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Novos públicos

Nesta semana, o Ministério da Saúde liberou a vacina para toda a população com 18 anos ou mais que está com esquema básico completo e recebeu a última dose há pelo menos quatro meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da aplicação da vacina bivalente em toda a população com 18 anos ou mais, as crianças entre 3 e 11 anos podem tomar o reforço. Entre 3 e 4 anos, a dose extra aplicada é a Pfizer baby, a mesma dos bebês a partir de dois anos de idade.

As crianças entre 5 e 11 anos, que são vacinadas pela Pfizer pediátrica, poderão receber uma nova dose do mesmo imunizante.

Para todos os públicos é necessário aguardar o intervalo de quatro meses para a aplicação do reforço nos mais de 50 postos de saúde e pontos de vacinação em Campo Grande.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande