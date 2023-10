Caravana de Mato Grosso do Sul apresenta gargalos e potencialidades para desenvolver municípios

Um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do país termina nesta sexta-feira (27), em Recife, Pernambuco, reunindo caravanas de vários estados brasileiros.

O evento acontece no Armazém 14, antigo local ocupado para Armazenagem de Grãos e mercadorias do porto do Recife, hoje desativado. O local foi totalmente revitalizado para se tornar um ambiente de eventos diversificado no bairro do Recife Antigo.

A turma de Mato Grosso do Sul é uma das maiores, representando os municípios do estado que possuem Ecossistemas de Inovação, como Campo Grande, Dourados, Maracaju, Três Lagoas e outras.

São três dias de Imersão em palestras e apresentações de cases de sucesso que alavancaram municípios por meio da Inovação. E, Mato Grosso Sul têm mostrado os gargalos a serem enfrentados e as potencialidades das regiões, como agronegócio, celulose, indústria verde e carbono zero.

As palestras são ministradas por especialistas nacionais e internacionais, promovendo conexões importantes e experiências desafiadoras aos visitantes.