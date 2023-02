Carnaval de Campo Grande terá baixas temperaturas

A queda da temperatura em Mato Grosso do Sul começa já neste sábado (18). As mínimas esperadas são entre 15°C e 17°C acompanhadas de chuva e tempestade.

Em Campo Grande, temperatura fica entre 18°C e 25°C no sábado e no domingo, entre 17°C e 26°C. Nos dois dias há possibilidade de chuvas.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, “vem frio fora de época aí. Um anticlone continental está avançando pela Argentina e Sul do Brasil. Mínimas de 14 graus segunda-feira”, afirmou ele.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), no sábado a tendência é de tempo mais firme, principalmente no centro-sul do estado, com temperaturas mínimas mais amenas, devido ao avanço do ar frio.

A frente fria será a mais intensa, até o momento, em 2023. De domingo (19) até a quarta-feira (22) o tempo fica instável, com chuvas moderadas e intensas.