Carreta da Justiça já atendeu 740 pessoas em 2023

A Vara da Justiça Itinerante - Carreta da Justiça atendeu, somente nos dois primeiros meses de 2023, 740 moradores dos municípios de Alcinópolis, Figueirão, Paraíso das Águas e Jaraguari. A equipe da unidade móvel foi coordenada pelos juízes Cláudio Müller Pareja, no mês de janeiro, e David de Oliveira Gomes Filho, em fevereiro.

Do total de pessoas que circularam pela Carreta nos dois dias em que esteve em cada município, foram abertas 108 novas ações. O serviço mais procurado foi o de reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, totalizando 74 atendimentos.

Nas viagens da unidade móvel houve ainda a realização de 18 divórcios, foram expedidas 50 carteiras de identidade e os representantes da Defensoria Pública que acompanharam os trabalhos somaram 97 atendimentos.

Nos quatro municípios visitados houve também processos envolvendo cobranças, guarda, alimentos e visita, dissolução de união estável, reconhecimento de união estável, reconhecimento e investigação de paternidade.

Os próximos municípios a receber a unidade móvel no mês de março serão Caracol, nos dias 13 e 14, e Guia Lopes da Laguna, nos dias 16 e 17, sob a coordenação do juiz Olivar Augusto Roberti Coneglian.

*Com informações do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul