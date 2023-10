Carreta do Hospital do Amor está no Jardim Noroeste

Nesta quarta-feira (4), das 7h às 17h, a carreta do Hospital do Amor estará na Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste, região do Prosa, em Campo Grande.

Serão oferecidos gratuitamente exames de mamografia para mulheres entre 40 e 69 anos. A ação faz parte da programação do Outubro Rosa, mês de campanha para conscientização e prevenção ao câncer de mama.

O atendimento é por ordem de chegada sendo necessário levar o documento de identificação, CPF, cartão do SUS e o comprovante de residência para que posteriormente o resultado seja encaminhado diretamente para o endereço da paciente. São ofertadas 60 vagas para exames que serão realizados ainda hoje.

Continue Lendo...

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande