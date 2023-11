Carreta é flagrada com mais de 2 toneladas de substância análoga a maconha

A Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu mais de 2 toneladas de substância análoga a maconha na tarde desta quinta-feira (23) em Mundo Novo. O entorpecente estava encoberto pela carga do caminhão. O motorista fugiu do local e o veículo foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil do município.

O flagrante foi feito durante um patrulhamento da Operação Hórus. A carreta tinha placa do Paraguai e estava na final de carregamento de uma cooperativa, no parque industrial de Mundo Novo. Quando percebeu a movimentação das autoridades o motorista evadiu do local.

A carga de palha de arroz foi vistoriado e tinha como destino as cidades de Cascavel no Paraná, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. No veículo foram encontrado 2.119 kg de substância análoga á maconha.

Continue Lendo...

Operação Hórus

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação permanentemente realizada pelos Guardiões da Fronteira, do Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) e conta com o apoio das forças de segurança de 12 estados, incluindo todos os fronteiriços. Além das polícias civis e militares de cada unidade federativa, participam da ação conjunta as polícias Federal, Rodoviária Federal, Penal, e o Exército Brasileiro.

*Com informações: Assessoria PMA