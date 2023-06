O assunto da semana no setor da gastronomia regional foi a participação do chef sul-mato-grossense Paulo Machado no reality nacional com apresentação da cultura pantaneira. Abaixo você acompanha os detalhes da receita que fez sucesso nessa etapa do programa, o arroz carreteiro com requeijão de inhame.



INGREDIENTES

* salsinha picada a gosto

* broto de coentro picado a gosto

* 20 grama(s) de banha de porco

* 50 grama(s) de bacon em brunoise (cubinhos)

* 40 grama(s) de linguiça fininha defumada em brunoise (cubinhos)

* 50 grama(s) de linguiça sertaneja (picada ou fora da tripa)

* 60 grama(s) de carne de sol picada

* 60 grama(s) de cebola em brunoise (cubinhos)

* 2 dente(s) de alho amassados

* 160 grama(s) de arroz agulhinha tipo 1

* 3 grama(s) de urucum em pó

* 50 ml(s) de cachaça envelhecida

* 400 ml(s) de caldo de legumes (sem sal) quente

* sal a gosto

* 2 unidade(s) de quiabos em fatias

* 1 unidade(s) de jiló em fatias

* 10 ml(s) de azeite

* 1 unidade(s) de inhame

* 40 grama(s) de queijo nicola

* 20 ml(s) de leite de vaca integral

Carreteiro: Em uma panela, derreta a banha e frite o bacon, a linguiça fininha defumada, a linguiça sertaneja e a carne de sol. Assim que dourar, acrescente a cebola e o alho, doure também em fogo médio. Quando começar a pegar no fundo da panela, acrescente a cachaça e aguarde evaporar o álcool. Incorpore arroz, urucum e caldo de legumes. Mexa, tampe a panela e aguarde cozimento em fogo baixo. Assim que o caldo secar, prove o ponto do arroz e corrija o sal se necessário. Reserve.

Requeijão de inhame: Cozinhe por 15 minutos, em uma panela de pressão, o inhame. Retire a casca e ainda quente passe na peneira. Leve ao fogo junto com o leite e mexa com fouet até ficar homogêneo. Acrescente o queijo e corrija o sal. Reserve.

Quiabo e jiló: Em uma frigideira, coloque o azeite e assim que esquentar acomode o jiló e as fatias de quiabo. Doure dos dois lados, corrija o sal e reserve. Monte o prato com todos os elementos e sirva quente. Finalize com salsinha e broto de coentro.

*Receita disponibilizada por Mariane, do Masterchef Brasil



