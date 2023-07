Carro desgovernado deixa dois feridos em obra na região central

Um carro desgovernado atingiu uma obra na Rua XV de Novembro, no bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande, no final da manhã desta quarta-feira (12). Duas pessoas ficaram feridas.



Segundo testemunhas o carro de passeio, modelo Classic, trafegava em alta velocidade pela Rua Espírito Santo quando, ao chegar no cruzamento com a Rua XV de Novembro, a motorista do carro perdeu o controle da direção e invadiu a preferencial.



O carro só parou após subir a calçada e atingir o muro de uma obra comercial.



No acidente, um trabalhador da obra foi atingido de raspão, sofrendo escoriações no braço e na boca. Cristian Zapata, 30, é imigrante da Venezuela e disse que está no Brasil há pelo menos 3 meses. O rapaz não aceitou ser levado pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico. Um dos responsáveis pela obra informou que o trabalhador seria encaminhado para atendimento na rede particular de saúde.



Segundo o sargento João Alberto Silva, essa é uma prática comum. “É feito um termo de recusa, por ele não querer ser levado”, afirmou o oficial do Corpo de Bombeiros que mobilizou equipes em duas viaturas para realizar o socorro no local.



No carro, estavam a condutora e uma criança de aproximadamente 5 anos, que era transportada em uma cadeirinha no banco traseiro. A criança teve ferimentos na cabeça. A condutora, que estava em estado de choque, e a criança foram levadas pelos socorristas para atendimento médico.



Duas viaturas Uma das hipóteses para o acidente seria um problema mecânico, como a falta de freios, o que ainda vai depender de uma perícia.