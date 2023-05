Descontos que chegam a 10,96% no preço de todos os automóveis e comerciais leves que custam até R$ 120 mil, deve gerar mais vendas, embora os preços ainda continuarão bem altos. Veja também, entre outras notícias, o lançamento da Maverick Hybrid, primeira picape híbrida à venda no Brasil, e o estudante que foi atropelado no estacionamento de uma universidade e saiu de boa.

Confira na íntegra: