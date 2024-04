Carro roubado em Cuiabá é recuperado pelo DOF em Campo Grande

Na manhã desta segunda-feira (8), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram um veículo roubado em Cuiabá no dia domingo (7). O carro foi encontrado em Campo Grande durante uma patrulha ostensiva.

Durante abordagem ao veículo, os policiais verificaram que as placas que elas eram falsas. Ao consultar os sistemas policiais, descobriram que o carro era produto de roubo.

O condutor do veículo, um homem de 29 anos, inicialmente disse que estava apenas passeando pelo estado e que veio de Cuiabá. No entanto, ele não apresentou os documentos do carro e, quando questionado, mudou a versão da história.

O homem confessou que foi contratado para pegar o carro em Cuiabá e entregá-lo em Presidente Prudente (SP). Um rádio de comunicação também foi encontrado no veículo.

O detido e o carro foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) em Campo Grande. O prejuízo estimado com o crime é de R$ 97,6 mil.

A operação que resultou na recuperação do carro faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ). A ação também contou com o apoio da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF