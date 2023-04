Carro tem dois pneus estourados em buraco na Afonso Pena

Transitar na rua mais movimentada da capital gerou dor de cabeça para o empresário, Geraldo Maiolino. Ao sair de um compromisso neste final de semana, Geraldo passou em um buraco na avenida Afonso Pena que estourou os dois pneus esquerdos do seu carro.

“Nunca vi uma situação como essa. Agora eu fico no prejuízo. O retorno é muito pequeno em relação a todos os impostos que a gente paga, infelizmente é assim”, afirmou o empresário. Sem condições de continuar trafegando, Maiolino deixou o veículo, um modelo de luxo, estacionado no pátio de uma empresa em frente ao local do acidente.

Segundo relatos de comerciantes da região, o buraco havia sido fechado de forma inadequada pelo serviço de tapa-buraco, e, com as chuvas dos últimos dias, voltou a causar problemas para quem transita pela região.

Ao ser questionada a Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos, não soube explicar porque o problema na esquina das avenidas Afonso Pena e Bandeirantes não teve um tapa-buraco adequado, “Com a ampliação da operação de tapa buracos, as vias como fluxo grande trânsito são prioritárias para tratamento dos buracos. Aqueles comunicados pelos canais oficiais no Fala CG 156 (app, telefone e internet) entram ainda antes na programação”.

Veja abaixo as imagens exibidas durante o Jornal CBN Campo Grande desta segunda-feira (17).