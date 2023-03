Caruru-palmeri: especialistas alertam produtores

O município de Aral Moreira (MS) recebeu uma palestra sobre o Amarantus palmeri, praga resistente a herbicidas e que pode causar muitos prejuízos aos produtores de Mato Grosso do Sul se chegar às plantações.

O Amaranthus palmeri, ou caruru-palmeri, é uma planta daninha invasora, com origem nos Estados Unidos e no México. De acordo com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), a praga foi identificada no Estado em lavouras de algodoeiro, soja e milho na safra 2014/15.

Por seu crescimento rápido, pode interferir nas culturas anuais, reduzindo em até 90% da produção, além de inviabilizar a colheita mecânica. O professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Arthur Martins Barroso, esteve em Aral Moreiro nesta quarta-feira (29), afirmou que o controle da planta é difícil.

"Todas as características da espécie são favoráveis para que a disseminação seja muito rápida. Dentro da identificação existe uma série de características, mas um diferencial é que essa planta é dióica, vai ter plantas masculinas e plantas femininas. Esse é o primeiro ponto, aí você consegue identificar pelas características físicas, depois encaminhar isso para secretarias, junto à Iagro, para que isso seja passado e confirmado a nível laboratorial", afirma o professor.

Informações sobre as características da caruru-palmeri estão no material da Iagro.

*Com informações de Iagro