Casa abandonada preocupa vizinhos no Coophasul

Moradores do Bairro Coophasul entraram em contato com a CBN Campo Grande preocupados com terreno que está há mais de seis meses sem cuidados. Benedito Rodrigues da Costa, de 81 anos, mora com a esposa ao lado da casa abandonada na Rua Atilio Banduci nº 498 e eles estão indignados com o aúmulo de lixo e com a vegetação que segue crescendo no local e já chegou a invadir sua residência. O casal alega já ter entrado em contato com o poder público há meses e segue aguardando pelas medidas necessárias.

"Houve desestruturação familiar, o homem adoeceu e está internado em um hospital psiquiátrico. Mato e sujeira tomam conta do imóvel, tem duas vãs estacionadas a céu aberto encobertas por plantas, um perigo para a hospedagem do mosquitos da dengue. Eu e minha esposa estamos com medo. Muitas reclamações já foram feitas à Prefeitura e, inclusive, fiscais e funcionários públicos de saúde já vieram até aqui e oficializaram notificações, mas até agora nada foi feito", afirma Benedito.

Após contato, a prefeitura da capital respondeu que, nesses casos, é necessária a oficialização das denúncias através dos canais oficiais e aguardar o atendimento dos agentes devido a alta demanda do município.

Canais oficiais para contato

Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) - 3314-9955

Disque Dengue - (67) 99230-2359

Canal geral prefeitura de Campo Grande - 156

