Casa da Saúde passa a atender em novo endereço

A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na segunda-feira (19) e terça-feira (20) devido à mudança de endereço para a nova sede.

Desde setembro do ano passado, a Casa da Saúde esteve atendendo em um local provisório, no Centro de Convenções Albano Franco. O novo endereço fica localizado na rua Dom Aquino, 1.789, Centro, em Campo Grande. De acordo com o secretário de estado de Saúde, Maurício Simões o novo endereço está localizada no Centro da Capital.

“É um prédio no coração do centro de Campo Grande, na esquina da rua Rui Barbosa e a poucas quadras da Praça Ary Coelho, locais com alto fluxo de pessoas e farta oferta de transporte público, com linhas que atendem todas as regiões da cidade”, explicou.

Segundo a coordenadora da Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga Carrilho Olszewski, a suspensão temporária dos atendimentos se dá pela necessidade de reorganização no novo endereço.

“Já estamos com o processo de mudança em andamento, mas para finalização do trabalho, precisamos destes dois dias para reorganização dos setores”, explicou Patrícia.

Na Casa da Saúde, são disponibilizados os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica do SUS (Sistema Único de Saúde), rol específico definido pelo Ministério da Saúde. Por dia, a Casa da Saúde atende cerca de 350 a 400 pessoas e possui uma média de 31 mil pacientes cadastrados no componente especializado.

O atendimento aos usuários volta a normalidade na quarta-feira (21), das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas para atendimento das 7 horas às 15h30. Para atendimento de protocolo (primeiro cadastro), as senhas são distribuídas das 7 horas às 10 horas, período matutino, e das 13 horas às 15 horas, no período vespertino.





*Informações Agência MS