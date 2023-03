A Casa do Artesão será reinaugurada no dia 19 de março, a partir das 17h, com uma grande comemoração e homenagens. Como parte do projeto “Retomada MS” e investimento de R$ 2,5 milhões do Governo, a unidade passou por restauração completa, desde instalações elétricas e hidros sanitárias, a elementos arquitetônicos, banheiros, esquadrias e pintura do prédio que fica na avenida Afonso Pena esquina com a Calógeras.

Situada em um prédio histórico e centenário que marca o crescimento da nossa Capital, a Casa do Artesão de Campo Grande é um espaço singular de comercialização do rico e diverso artesanato de Mato Grosso do Sul. Sua sede foi construída entre 1918 e 1923 sob as ordens de Francisco Cetraro e Pasquale Cândida, com projeto do engenheiro Camilo Boni. Foi a primeira sede do Banco do Brasil (cujo cofre é uma das atrações do local), comércio e autarquia pública.

A inauguração do espaço como Casa do Artesão ocorreu em 1º de setembro de 1975. A edificação é tombada como patrimônio histórico estadual. A entrega da obra marcará o início das comemorações da semana do artesão, que visa fortalecer o artesanato do Estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul, através de ações de fomento, geração de renda, capacitação com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público, como as oficinas técnicas de demonstração do fazer artesanal.

Durante a reinauguração serão entregues as homenagens às três artesãs que representarão a classe na semana: Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi Gaffuri que tem grande contribuição para o artesanato de MS com peças comercializadas em diversas feiras nacionais e internacionais. Será aberta também a exposição Rota Pantaneira, com obras de diversos mestres do artesanato dessa região.

Para finalizar a festa haverá um show gratuito para a população dos artistas Geraldo Espíndola e Gabriel Sater.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul