Casa Garcia reabre em novo endereço e promove ação de volta responsável pra casa

Casa Garcia Café e Gastrobar surgiu como forma de homenagem ao avô da esposa de André Thompson. A Casa Garcia tinha recém nascido, mas por conta da pandemia acabou fechando. Thompson com a ajuda de seu pai, decidiu voltar a abrir as portas e recuperar o estabelecimento. Apesar de todas as dificuldades que o período pandêmico trouxe e o constante pensamento de desistir, o empresário teve o apoio de vários amigos para manter as portas da Casa Garcia abertas.

“Quatro meses depois de reabrir eu cheguei a pensar em fechar, na época o Festival Bar em Bar estava rolando, alguns dias depois de pensar em desistir, recebo o troféu de 2º melhor prato do Festival, foi ali que vi que estava no caminho certo”, relata Thompson.

Hoje a Casa Garcia conta com um cardápio voltado para culinária espanhola e com o programa “Volta Responsável”, no qual os clientes que forem de Uber para o local, podem aproveitar a noite e consumir bebidas alcoólicas pois o carona para casa é garantido pelo estabelecimento.