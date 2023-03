Casal faz sucesso com programa de sustentabilidade e vendas de produto natural

Com mais de 30 anos de experiência no Agronegócio, os empresários agrícolas José Silvano Bizi e Dayana Bizi trouxeram um novo produto para Mato Grosso do Sul. Em entrevista à CBN Campo Grande nesta sexta-feira (17), o casal falou sobre os cuidados com a produção sustentável do produto e a qualidade da Água de Coco Bizi, que é envasada por alta tecnologia, sem adição de açúcares e conservantes.

"Algo muito presente no nosso empreendimento é o respeito, respeito aos seres vivos, respeito aos clientes. São valores que vêm da nossa família, e por isso a empresa leva o nosso sobrenome. Então quando a gente fala de uma água de coco de qualidade, natural e feita com cuidado, é porque nós estamos atentos ao processo, desde a produção até o envase", explica a sócia-proprietária da Bizi Água de Coco, Dayana Bizi.

Confira a entrevista completa: