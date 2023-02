O analista de mercado pecuário, Alcides Torres, titular da Scot Consultoria, participou do CBN Agro, neste sábado e falou sobre os impactos do caso de EEB – Encefalopatia Espongiforme Bovina, no estado do Pará, que deve confirmar atípico. “A expectativa é que a suspensão das exportações brasileiras de carne bovina para a China tenha uma duração menor, se comparado aos 120 dias, ocasionados no último caso atípico identificado em setembro de 2021”, afirmou Torres.

