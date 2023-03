Caso de Vaca Louca no Pará foi isolado, diz OMSA

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) confirmou, na noite de quinta-feira (2), que o caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecido como "Vaca Louca", no município de Marabá (PA) é atípico, do tipo H. Mato Grosso do Sul aguarda a volta das exportações de carne bovina para a china.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, já iniciou a inserção das informações no sistema para a comunicação oficial à OMSA e às autoridades chinesas. Depois, será marcada uma reunião virtual com o governo chinês para tratar do desembargo da exportação da carne bovina ao país.

A doença foi causada por fatores naturais em um único animal de 9 anos de idade. O secretário estadual da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, comemorou o retorno das exportações.

"Isso é muito positivo para a pecuária de Mato Grosso do Sul. E novamente como havia ocorrido no caso anterior se confirma que a infecção ocorre em apenas um animal e decorre da idade do bovino que desenvolveu características de doença iguais a da vaca louca", salientou o secretário.

Jaime Verruck destacou a necessidade de restabelecer a exportação de carne para a China e retirar o embargo, pois. em Mato Grosso do Sul, há três frigoríficos credenciados para exportação de carne.

*Com informações de Governo do Estado