Casos de ferrugem na soja aparecem em Maracaju

Casos de ferrugem asiática da soja foram identificados em lavouras de Maracaju. Como medida de enfrentamento, haverá uma reunião na tarde desta quarta-feira (01), no Sindicato Rural de Maracaju, para discussão de protocolos de controle e de prevenção. O presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, deve estar participar, junto de outras autoridades do setor.

Segundo a Aprosoja, já são 24 ocorrências de ferrugem asiática da soja em Mato Grosso do Sul. Entre os municípios com casos identificados estão: Amambai, Aral Moreira, Bonito, Caarapó, Chapadão do Sul, Dourados, Ivinhema, Laguna Carapã, Maracaju, e Sidrolândia.

De acordo com a Embrapa, a ferrugem-asiática da soja foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001, e a partir de então é monitorada e pesquisada por vários centros públicos e privados. Segundo o Consórcio Antiferrugem, essa doença, considerada a mais severa da cultura, podendo causar perdas de até 90% de produtividade se não controlada.

As estratégias de manejo da doença são: a ausência da semeadura de soja e a eliminação de plantas voluntárias na entressafra por meio do vazio sanitário para redução do inóculo do fungo, a utilização de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no início da época recomendada como estratégia de escape da doença e a utilização de fungicidas.