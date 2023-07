A iniciativa de uma empresa australiana, que desenvolveu sacolas biodegradáveis, feitas de amido de mandioca, oléo vegetal e resinas orgânicas, foi o assunto da Coluna Cidadania e Sustentabilidade desta sexta-feira (7).

Ao contrário do plástico, as sacolas de mandioca não contaminam os cursos d’água e nem o solo, tendo uma vida útil muito menor do que as sacolas de plástico.

Ouça a coluna na íntegra: