Cassems completa 22 anos com investimentos contínuos na saúde dos servidores do estado

Na quarta-feira (01), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) completa 22 anos. Com uma gestão responsável, equilibrada e transparente a Cassems consolida-se como referência nacional, sendo a 16ª melhor e maior empresa de saúde do Brasil.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta que há grandes desafios em gerir uma empresa de autogestão. "Nesse aniversário de 22 anos, buscamos atuar com a mesma responsabilidade que levou a Caixa dos Servidores a tornar-se um dos melhores planos de saúde do Brasil. Sabemos que é preciso manter a sustentabilidade, o equilíbrio, a capacidade de liquidez e uma política de investimento segura e inovadora para melhor atender os beneficiários".

O reconhecimento pelo bom trabalho desenvolvido pela Cassems é nacional. E pela segunda vez consecutiva, a Caixa dos Servidores ultrapassa média nacional de índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar ao conquistar a pontuação de 0,9003 no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) (ano-base 2021), da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgado em dezembro do ano passado.

A Cassems nasceu de um sonho coletivo dos servidores púbicos. Foi construída para cuidar da vida em sua plenitude, com investimentos na prevenção e no atendimento humanizado e de alta qualidade. Amar é o nosso jeito de cuidar, por isso, ao longo desses 22 anos, a Caixa dos Servidores, alia uma administração séria e empreendedora com atendimento humanizado e, sobretudo, com dedicação em prestar uma assistência à saúde de qualidade aos seus assegurados.

Celebra conquistas, como a realização de transplantes de medula óssea procedimento de alta complexidade um passo fundamental para o enfrentamento do câncer. Conquista que foi possível graças aos investimentos em pesquisa, tecnologia e profissionais especializados.

A Cassems entende a importância de levar o atendimento e assistência à saúde de qualidade para beneficiários em todo o Estado. Cada vez mais, investe na interiorização do atendimento em todas as áreas. "Somos, hoje, o maior e melhor plano de saúde de Mato Grosso do Sul, e trabalhamos para o fortalecimento da rede própria, valorizando e contratando profissionais da saúde para o atendimento no interior do estado", reforça o presidente da Cassems.

Além de entregar a nova Unidade Regional de Três Lagoas, para melhorar o atendimento aos beneficiários de Três Lagoas e região. Ainda neste semestre inaugura o Hospital Cassems de Aquidauana, a unidade é referência para o Portal do Pantanal, foi reestruturada e remodelada para atender beneficiários do município.

A Cassems completa 22 anos de atuação na saúde de Mato Grosso do Sul com esperança para os próximos anos, valorizando a vida e a saúde. Esse forte compromisso com a vida, motiva a Caixa dos Servidores a oferecer o que há de melhor para seus beneficiários.

No ano em que completa 22 anos, já entregou a ampliação do Hospital Cassems de Campo Grande, com 25 leitos de internação clínica. Com a ampliação de 700 m² na estrutura da unidade hospitalar que passa a contar com 159 leitos, para oferecer mais conforto, acolhimento e segurança para os beneficiários e pacientes.

Planos para o futuro

Assim como jovens de 22 anos, a Cassems tem projetos futuros e não para de crescer. Para ampliar garantir o acesso à assistência à saúde de beneficiários em todo Mato Grosso do Sul, a Caixa dos Servidores aposta na Telemedicina. Uma alternativa importante para o acompanhamento e tratamento de pacientes e que vai ampliar o acesso de beneficiários do interior, à assistência médica.

Ainda neste semestre, a Cassems entrega aos beneficiários o novo Hospital Cassems de Dourados, que terá 157 leitos. Todas essas realizações só foram possíveis com o esforço de cada um dos servidores públicos do estado, que também são gestores da Cassems. E reforçam que amar é nosso jeito de cuidar!