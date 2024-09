Cassems lança Banco visando diversificar receitas

A Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul (Cassems) lança nesta segunda-feira (23), o Banco Cassems fruto de uma parceria estratégica com a Bybiz Serviços Financeiros, que possui como sócio Erico Ferreira, controlador do Banco Omni e da Biz IP.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta que a criação do Banco visa a sustentabilidade econômico-financeira da Caixa dos Servidores diversificando a fonte de receita da operadora e que para a consolidação do projeto não foram utilizados recursos financeiros do plano.

"Mais uma vez a Cassems inova e lança o próprio banco, uma alternativa para garantir uma nova fonte de receita para o plano, que terá parte dos lucros gerados pelas operações da instituição revertidos para a operadora. É importante salientar ainda que todo o investimento necessário para a criação, operação e registro do Banco Cassems está sendo custeado pelo Bybiz Serviços Financeiros", reforça Ayache.

Segundo o presidente da Caixa dos Servidores a inovação em modelos de negócios na área da saúde suplementar tem sido uma forma de enfrentar o cenário de crise econômico-financeira vivenciado pelas operadoras de planos de saúde, principalmente no pós-pandemia. “No Brasil, temos observado fusões entre operadoras, iniciativas como venda de ativos. Nesse sentido, a criação do Banco Cassems é uma alternativa para otimizar as finanças da Cassems”, explica.

O cenário econômico da saúde suplementar no Brasil enfrenta desafios como o aumento dos custos médicos, o envelhecimento da população, a judicialização da saúde e a situação econômica geral do país, que afeta o poder de compra e a manutenção dos planos de saúde.

“É importante ressaltar que para apresentar o Banco Cassems, desenvolvemos estudos econômicos, dialogamos sobre essa alternativa em nossos conselhos Fiscal e de Administração. Também apresentamos a proposta em nossos Encontros Regionais, realizados com beneficiários da Cassems em todo o Estado, e na Assembleia Geral Ordinária realizada em abril deste ano. Todo esse processo é consolidado com a inauguração do Banco Cassems”, pontua Ricardo Ayache.

Para o CEO do Banco Cassems, Marcus Nunes, a parceria é um marco disruptivo para a Caixa dos Servidores, promovendo uma maior eficiência operacional e otimização de recursos, sem necessidade de investimentos diretos da operadora.

“Estamos entusiasmados com essa parceria. Iniciamos em agosto a fase de teste do Banco Cassems, com alguns usuários do projeto piloto e a partir desta segunda-feira, 23 de setembro, todos os interessados já podem abrir sua conta no Banco Cassems, que se dedica a oferecer um atendimento que vai além do financeiro, priorizando a experiência e as necessidades dos nossos clientes”, afirma Nunes.

Agência

O Banco Cassems, apesar de ser digital, terá uma agência física localizada na Avenida Afonso Pena, 5723. O CEO da instituição financeira explica que o Banco entende que confiança e proximidade são essenciais para os seus clientes. “A proposta é criar um ambiente onde eles se sintam valorizados, incluídos e apoiados em todas as suas necessidades financeiras. Mais do que oferecer serviços bancários, estamos comprometidos em construir um futuro financeiro melhor e mais inclusivo aos nossos clientes”, pontua Nunes.

A partir da inauguração, qualquer pessoa física, incluindo beneficiários, poderá abrir uma conta no Banco Cassems diretamente na agência física. Em breve, a abertura de contas também estará disponível pelo aplicativo, facilitando o acesso. A previsão para a abertura de contas para Pessoa Jurídica é para o mês de outubro.