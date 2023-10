Cassilândia e Dourados são campeões regionais da Liga MS de Voleibol

Os campeões das regiões 3 (Leste) e 4 (Centro-Sul) da Liga MS de Voleibol 2023 foram definidos. Em Paranaíba, Cassilândia venceu a categoria masculina, enquanto em Glória de Dourados, Dourados venceu as duas categorias.

Na conferência Leste, a equipe feminina de Nova Andradina derrotou Cassilândia por 2 sets a 1 e Paranaíba por 2 sets a 0 para ficar com o título. No masculino, Cassilândia levantou o troféu regional, ao bater Paranaíba por 2 sets a 0 e Nova Andradina pelo mesmo placar.

Já na Centro-Sul, Dourados foi dominante, sagrando-se campeão nos dois gêneros. No feminino, vitória sobre Vicentina por 2 sets a 0 e Glória de Dourados pelo placar de 2 sets a 1. Entre os homens, a equipe douradense derrotou Vicentina na final por 2 sets a 0.

Com os resultados, Cassilândia, Nova Andradina, Dourados e Sete Quedas garantiram vaga na fase final da Liga MS de Voleibol, que será realizada no início de dezembro, em local a ser definido.

As próximas etapas da competição acontecem nos dias 21 e 22 de outubro, com jogos das regiões 5 (Sudoeste) e 6 (Centro), em Maracaju e Campo Grande, respectivamente.

A Liga MS de Voleibol 2023 tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte e Setescc. A competição tem investimento de R$ 279,2 mil, provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).