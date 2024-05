Nesta sexta-feira (17), o colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia analisou os impactos econômicos da catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

Um dos destaques é a redução no ritmo do corte da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Na última redução (08) o corte da taxa Selic ficou em 0,25 ponto percentual, de 10,75% ao ano para 10,50% ao ano. Acompanhe a avaliação.