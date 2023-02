CBF confirma estreia do Operário na Copa do Brasil para o Estádio Jacques da Luz

A Copa do Brasil teve inicio nesta terça-feira (21) com o duelo entre Marcílio Dias e Chapecoense. Representante de Mato Grosso do Sul no torneio nacional, o Operário estreia na competição na próxima quarta-feira (1) as 20h no Estádio Jacques da Luz. O Galo enfrenta seu xará, Operário/PR em jogo único.

A data foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após as dúvidas quanto a realização da partida no Jacques da Luz, que não tinha a iluminação necessária. Com as adequações feitas pela prefeitura da capital, o estádio foi liberado para receber o confronto entre os Operários.

Com isso, o Comercial teve um jogo do campeonato Sul-Mato-Grossense adiado. O Colorado enfrentaria a SERC, dia 1º de março, as 15h. A CBF, porém, exige que o estádio esteja inteiramente a disposição da organização nos dias de jogos. Então a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) alterou a partida para o dia 2, também as 15h.

O Operário precisa vencer para avançar na Copa do Brasil, já que o xará Operário/PR joga pelo empate por ser melhor ranqueado. Nesta etapa, 40 equipes se classificam para a segunda fase da competição, que está prevista para a primeira semana de março.

Pela participação na Copa do Brasil, equipes da Série A recebem na primeira fase a quantia de R$ 1,4 milhão. Times da Série B faturam R$ 1,25 milhão e os outros participantes das Séries C, D (entre eles o Operário) e demais clubes garantem R$ 750 mil. Todas as cotas foram reajustadas neste ano.

*com informações da CBF