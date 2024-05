CBF nomeia novo comandante para a Federação de Futebol de MS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nomeou Estevão Petrallas como administrador interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A decisão pegou de surpresa os presidentes de clubes que estavam reunidos para discutir o futuro do futebol estadual, depois da prisão de Francisco Cezário, há uma semana. O nome de Petrallas desagradou a maioria dos dirigentes presentes à reunião.

Na tarde desta segunda-feira (27), o presidente da FFMS, Francisco Cezário, solicitou oficialmente o afastamento do cargo pelo período de 90 dias. Durante a reunião, ainda sem o anúncio do novo comandante da FFMS, os dirigentes definiram a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia sete. Um dos temas seria a chancela – ou não, do nome escolhido pela CBF.

Continue Lendo...

Petrallas é ex-presidente do Operário Futebol Clube e, atualmente, preside o Conselho Deliberativo do Galo. Ele fazia parte da atual diretoria da FFMS e tinha uma relação próxima com Cezário, o que incomodou muitos presidentes de clubes que esperavam por uma renovação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente fica preocupado porque pretendemos tomar um novo rumo no futebol sul-mato-grossense. Nada pessoal contra o Petrallas, mas o Comercial é contra esse nome para ser o interventor”, afirma Cláudio Barbosa, presidente do Esporte Clube Comercial.

Durante a assembleia extraordinária, os clubes poderão aceitar a escolha da CBF, ou solicitar outro nome como interventor na Federação. Também serão debatidas possíveis mudanças no estatuto da entidade.

A definição de momento, por parte da CBF, é que Estevão Petrallas será o comandante da FFMS por 90 dias, ou até a realização da assembleia, no dia sete de junho. Mas alguns clubes já estão se reunindo e recolhendo assinaturas para recorrer ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), na tentativa de barrar a nomeação do dirigente.

CONSEQUÊNCIAS DENTRO DE CAMPO

Em meio à movimentação na presidência da Federação, os clubes também se preocupam com as competições que ainda serão realizadas em 2024. O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20, que estava previsto para começar neste fim de semana, foi adiado.

Após a primeira reunião, ainda na tarde desta segunda-feira, os dirigentes de clubes, que estão envolvidos na disputa, foram para a sede da FFMS para debater o tema com o diretor de Competições da entidade, Marcos Tavares. Segundo o presidente do União ABC, Fábio Henrique Vicente da Silva, a reclamação é de um problema no sistema da federação que está “barrando o registro” dos atletas.

Os clubes não estão conseguindo gerar boletos para pagar a inscrição dos jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Sem esse registro, os atletas não podem entrar em campo.

O adiamento é de uma semana e a competição deve ter início no dia oito de junho.

CARTÃO VERMELHO

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPMS) deflagrou na última terça-feira (21) a operação Cartão Vermelho na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. As investigações apontaram a existência de uma organização criminosa responsável por desviar cerca e R$ 6 milhões em recursos da entidade, entre 2018 e 2023.

Sete pessoas foram presas, incluindo o presidente da Federação, Francisco Cezário, e parentes próximos, entre sobrinhos e um irmão dele. Foram cumpridos ainda 14 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

O MPMS disponibilizou um canal de comunicação para receber denúncias sobre o esquema criminoso. O contato é o (67) 99825-0547.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG