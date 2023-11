CBN AGRO: Desafios do agro brasileiro, alta na arroba do boi e perdas na produtividade do algodão

Laura Rezende, analista de mercados da Agrifatto, participou neste sábado (4) do CBN Agro. Na oportunidade ela explicou o cenário de consumo interno e externo de carne bovina brasileira. De acordo com a analista, as exportações brasileiras têm apresentado bons volumes, mas o preço da tonelada tem sido bem menor, comparado aos últimos anos. No Brasil, o consumo vinha mais aquecido com os preços mais baixos ao consumidor final. Entretanto, naquele momento a arroba estava em R$ 180 e agora R$ 230 a R$ 240.

O algodão também foi pauta no CBN Agro. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), a safra 22/23 será de 3,2 milhões tons, alta de 27% com relação à safra passada e uma produtividade também recorde: 1.931 Kg/ha, alta de 21% em relação à registrada na safra passada e 7% acima do último recorde de produtividade registrado na safra 2019/20 (1.802 Kg/ha).

Para manter os níveis de produção no próximo ciclo, os produtores precisam superar desafios inerentes à safra, como a ramulária, doença que ganhou relevância nos últimos dez anos e, hoje, é a mais severa da cultura. Quem falou sobre o tema no CBN Agro foi Fábio Lemos, gerente de cultivo de algodão da FMC.

Vinícius Cambaúva, especialista em comunicação estratégica no agronegócio, esteve no CBN Agro e falou sobre os desafios do agronegócios brasileiro, reordenamento nas cadeias produtivas, as ações conjuntos de ações e também da necessidade dos profissionais do setor estarem em constante formação, na busca pelo preparo técnico para enfrentamento dos cenários citados.

