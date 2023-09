CBN AGRO: Integração lavoura-pecuária, cultivo de sorgo e expectativa para colheita de soja

Isadora Cristofoli Pereira, mestra em Fitopatologia, agrônoma e pesquisadora de Desenvolvimento de Produto e Mercado da Basf, participou do CBN Agro deste sábado (9) e falou sobre as técnicas e protocolos que podem ser usadas na pastagem durante o clima seco.

Outro importante alerta foi feito pelo analista de mercado da Pátria Agronegócio, Matheus Itagiba, referente ao volume de soja que será negociado no Brasil. São cerca de 40 milhões de toneladas. Matheus também falou sobre a expectativa para a próxima semana que deve contar com o início da colheita da oleaginosa nos Estados Unidos e a semeadura da nova safra brasileira.

O sorgo também foi assunto no CBN Agro, com tem Willian Sawa, diretor executivo da Latina Seeds. Atualmente o grão é apresentado como uma alternativa de cultivo em segunda safra no Brasil e atua no processo de recuperação de áreas degradadas no País. Outros tópicos abordados por Sawa foi o "Movimento + Sorgo" e o crescimento da cultura no país.

A pecuária tampém foi abordada no programa deste sábado. O pecuarista Alexandre Raffi, engenheiro agrônomo, mestre em Produção e Gestão Agroindustrial, falou sobre as experiências de produção e sustentabilidade na pecuária praticadas na Fazenda Boa Esperança, em Anastácio-MS.

Confira o programa na íntegra: