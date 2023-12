CBN Agro: Safra de cana é 3,8% maior em 2023 e retrospectiva dos negócios com soja e milho

Com a Safra 2023/2024 em andamento, as usinas de cana-de-açúcar registraram recuperação no processamento da matéria-prima em Mato Grosso do Sul. Até 30 de novembro, foram moídas 46,3 milhões de toneladas de cana. A quantidade supera o registro total da temporada passada em 3,8%. Para falar sobre este tema, Érico Paredes, diretor executivo da Biosul, participou do CBN Agro deste sábado (23).

Um ano extremamente desafiador para o agricultor brasileiro. Para fazer uma retrospectiva de 2023 para as culturas e negócios com soja e milho, além de trazer as perspectivas para os mercados de grãos em 2024, Matheus Pereira, analista de mercados da Pátria Agronegócios, participou do CBN Agro e trouxe dicas importantes para os produtores rurais.

Confira o CBN Agro deste sábado: