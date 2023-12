CBN CG é retrato da força do rádio, diz Milton Jung sobre os 6 anos da emissora

No dia 01 de dezembro, a rádio CBN Campo Grande celebra 6 anos de criação em Mato Grosso do Sul. A emissora, que faz parte do Grupo RCN de Comunicação, tem como foco o hiperlocalismo da informação.

Nesta quinta-feira (30), nós conversamos com o jornalista apresentador do Jornal da CBN, Milton Jung, sobre o aniversário de uma das mais novas afiliadas da rede nacional. O âncora falou sobre da importância da rádio CBN CG para a programação nacional e ressaltou a relevância da apuração regional.

"Todas as vezes que vocês nos trazem informações do bioma Pantanal, de como a região está sendo tratada, sobre os riscos que nós corremos, dos alertas que devemos dar, nós estamos valorizando o Brasil como um todo".

Jung falou ainda da evolução do radiojornalismo multiplataforma e celebrou os 6 anos da emissora sul-mato-grossense. Acompanhe a entrevista completa.