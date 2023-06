Plano Safra oferece juros menores a projetos sustentáveis

Foi lançado na última terça-feira(27) o Plano Safra 2023/2024. O plano de financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país, este ano, terá à disposição R$ 364,22 bilhões. O valor é 27% a mais que o disponibilizado na safra anterior.

No CBN Finanças desta sexta-feira, o colunista Hudson Garcia falou sobre o assunto. Entre os destaques deste ano está o incentivo à agricultura familiar. Do total destinado ao Plano Safra, R$77bi serão destinados aos pequenos agricultores.

A novidade são as linhas de crédito para produtores voltados à economia de baixo carbono. Para Mato Grosso do Sul que já desenvolve projetos sustentáveis, o destaque são os financiamentos com taxa de juros menores.