Ceas define municípios para realizar Conferências Regionais de Assistência Social

As Conferências Regionais de Assistência Social de Mato Grosso do Sul, previstas para o mês de agosto, serão realizadas nos municípios de Porto Murtinho, Três Lagoas, São Gabriel do Oeste e Dourados, onde serão eleitos 108 delegados para a 14ª Conferência Estadual de Assistência Social.

Para representar as regiões Pantanal e Sudoeste, serão escolhidos 24 delegados; região Bolsão e Leste: 24 delegados; região Norte e Campo Grande: 24 delegados e região Conesul, Grande Dourados e Sul Fronteira: 36 delegados.

Com apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), essas conferências antecedem a realização da Conferência Estadual de Assistência Social.

Municípios da região Pantanal e Sudoeste se reúnem no município sede, Porto Murtinho, no dia 4 de agosto. Regiões Bolsão e Leste têm como município sede Três Lagoas, e o encontro será realizado no dia 11 de agosto.

Para a região de Campo Grande e Norte, o município sede é São Gabriel do Oeste, com realização da conferência no dia 18 de agosto. Finalizando os encontros, a Região Conesul, Grande Dourados e Sul Fronteira se encontram no município sede, Dourados, no dia 25 de agosto.

A deliberação completa do Ceas (Conselho Estadual de Assistência Social), em parceria com a Sead e com o apoio dos Municípios, convocando as Conferências Regionais de Assistência Social, para a eleição dos delegados e a deliberação de propostas prioritárias para cada região, pode ser conferida no Diário Oficial do Estado (DOE/MS) desta terça-feira (16), a partir da página 10.

*Com informações do Governo do Estado