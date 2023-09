Cedine abre eleição para membros titulares

O Conselho Estadual dos Direitos do Negro de Mato Grosso do Sul (Cedine) abriu processo de eleição para representantes da sociedade civil, para o biênio 2023-2025, nesta quarta-feira (20).

Serão disputadas oito vagas para membros titulares e suplentes. A eleição está prevista para o dia 4 de dezembro de 2023.

Para participar, entidades devem comprovar ter atuação no âmbito do Estado na garantia dos direitos e da promoção do negro, tendo em vista que o Cedine tem como finalidade formular e propor diretrizes de ação governamental e não governamental, voltadas à promoção e ao fomento de políticas públicas para a população negra sul-mato-grossense.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de outubro de 2023, com envio dos documentos conforme item 7 do edital. Dúvidas referentes ao processo eleitoral podem ser enviadas para o e-mail: racial@setescc.ms.gov.br.

Confira o edital neste link.

*Com informações do Governo do Estado