Cenário da comunicação muda a cada ano em MS

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que, no setor da comunicação, o uso de telefone fixo, computadores e tablets caiu entre a população sul-mato-grossense.

Com infinitas possibilidades pelo celular, 98% das casas no Estado possuem um smartphone. Já o uso dos demais aparelhos registra queda desde 2016.

No caso do telefone fixo, em 2016, 25% das casas tinham esse eletrodoméstico. Em 2022 o número passou a 7,4%. O ano de 2019 foi o com maior perda do serviço,com queda de 71%, em comparação com 2016.

Com relação à queda do uso de noteboooks e tablets, 45% das casas em MS tinham microcomputadores. Em 2022, o percentual foi pouco mais de 41,5%. Segundo o IBGE, o uso do tablet é ainda menor, e só 9% das famílias tinham o aparelho em 2022. A renda foi apontada como principal motivo para a aquisição, ou a falta, desses eletrônicos.

