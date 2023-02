Cenário macro da soja aponta para melhor rentabilidade da soja brasileira

O mercado de soja tem se mostrado favorável ao produtor rural brasileiro com a quebra esperada na Argentina, redução de áreas de cultivo nos Estados Unidos na safra 2023/24 e o fim do Covid-19 Zero na China. Brasil alcançou 9,86% de colheita que segue lenta comparado ao ano anterior, explicou Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios no CBN Agro.

“O produtor rural brasileiro tem atuado de forma a lidar com as alterações de humor no câmbio e atuação da China nas aquisições”, disse Matheus Pereira.

Veja a entrevista na íntegra: