Censo demográfico revela desafios persistentes no saneamento básico brasileiro

O Censo Demográfico 2022 do IBGE revelou que, embora haja um aumento no acesso à rede de coleta de esgoto no Brasil, ainda existem desafios significativos no saneamento básico. Cerca de 49 milhões de pessoas vivem em domicílios com condições precárias de esgotamento sanitário. Embora 65% dos domicílios tenham algum acesso à rede de coleta de esgoto, o serviço ainda está longe de ser universalizado. O novo marco legal do saneamento busca alcançar 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 2033, mas a precariedade do saneamento tem graves implicações na saúde e qualidade de vida dos cidadãos brasileiros.

