Centenário da Previdência Social no Brasil: planejamento é essencial

Hoje, 24 de janeiro de 2023, a Previdência Social no Brasil completa 100 anos de existência, garantindo pensão e auxílio aos segurados, como proteção da renda salarial em caso de doença, acidente de trabalho, velhice, maternidade, morte ou reclusão. Nesta terça-feira também é comemorado o Dia Nacional do Aposentado, data criada a partir da Lei 6.926/1981, de autoria do ex-deputado federal paulista Benedito Marcílio.

De acordo com o Ministério do Trabalho e da Previdência, por ano, são pagos cerca de R$ 800 bilhões aos beneficiários. Só em 2022, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concluiu a análise de 10,5 milhões de processos, desse total, 50% foram concedidos, atingindo uma média histórica.

Para falar sobre a importância da previdência e avanços do benefício recebemos a advogada Larissa Bercó. Confira a entrevista completa: