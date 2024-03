Referência em endoscopia de coluna no estado investe em tecnologia e conhecimento

A tecnologia a serviço da saúde e da recuperação do paciente. Em entrevista ao Jornal CBN CG, o ortopedista Diogo Carvalho, do Centro de Tratamento da Coluna, explicou como a endoscopia tem contribuído para a qualidade de vida e reabilitação cada vez mais rápida dos pacientes.

“A cirurgia de endoscopia de coluna é uma cirurgia minimamente invasiva, com anestesia local e o paciente muitas vezes tem alta no mesmo dia, então nós tivemos um avanço muito grande”.

Referência na técnica no estado e professor da USP, o médico ressaltou a posição de destaque na saúde.

“Hoje o CTC, Centro de Tratamento da Coluna Vertebral de Mato Grosso do Sul, tem 9 anos, somos três cirurgiões de coluna, reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Coluna e fazemos parte de um dos centros de referência de endoscopia de coluna da USP de Ribeirão Preto. Nós estamos com mais de três mil cirurgias por videoendoscopia no nosso estado e o objetivo é trazer informação”.

No dia 12 de abril será realizada a Terceira Jornada de Endoscopia de Coluna. Podem participar profissionais e estudantes da área da saúde. Acompanhe a entrevista completa