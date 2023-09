Centro Integrado de Alfândega será construído em Porto Murtinho

Porto Murtinho vai abrigar o Centro Integrado de Alfândega do Brasil, previsto na licitação em andamento para a construção da estrutura da ponte da Rota Bioceânica. A previsão é que o local tenha 18.500 metros quadrados (equivalente a quase dois quateirões) para comportar o Ministério da Agricultura, Polícia e Receita Federal, além da Iagro, a Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul. A informação é do secretário Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

“O Centro Integrado será construído nesta licitação [...] e especificamente para Porto Murtinho e Carmelo Peralta nós conseguimos fazer um acordo com o Paraguai que nós teremos cabeceira única em Porto Murtinho, porque do outro lado, hoje, não tem alfândega. O Paraguai irá operar dentro da alfândega brasileira”, detalhou o secretário.

Jaime Verruck disse ainda que o Centro Alfandegário será construído às margens do rio Paraguai, no acesso à ponte da Rota Bioceânica. O próximo passo é avançar nas relações do Paraguai/ Argentina e Argentina/Chile. “O mesmo que estamos fazendo aqui temos que ter a capacidade de, no âmbito do Mercosul, de fazer esse tratado na Rota, então a ideia é que consigamos embarcar dentro de um porto seco em Campo Grande e abrir só nos portos chilenos”.

O secretário conversou com a reportagem da CBN Campo Grande durante o lançamento da Frente Parlamentar para o Acompanhamento da Implantação da Rota Bioceânica da Assembleia Legislativa, cuja cerimônia ocorreu há pouco na Casa de Leis.