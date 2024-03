Cerca de 10% dos eleitores sul-mato-grossenses estão com título irregular

Termina no dia 08 de maio o prazo para regularizar o título de eleitor. Segundo o supervisor da Central de Atendimento ao Eleitor em Campo Grande, Wilson de Alencar Borba, atualmente cerca de 120 mil eleitores em Mato Grosso do Sul estão com o título irregular.

“São cerca de 8 a 10% dos eleitores estão nesta situação, então o que a gente orienta é para que não deixe para última hora, evite filas e congestionamento no atendimento”.

Para conferir se o título está irregular, o eleitor pode consultar a informação no portal do TRE, TSE ou ainda pelo aplicativo E-Título. Acompanhe a entrevista completa.