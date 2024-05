Cerca de 40 mil contribuintes tem menos de 10 horas para entregar o imposto de renda

Termina daqui a pouco, às 22 horas e 59 minutos, o prazo para a declaração do imposto de renda pessoa física 2024. Em Mato Grosso do Sul, até as 10 horas desta sexta-feira (31) foram entregues 580 mil declarações. O número corresponde a 93% do total do volume esperado este ano. A estimativa é de que 623 mil declaração sejam entregues no estado. Ou seja ainda quase 40 mil pessoas precisam correr para apresentar os dados.

Nesta manhã, nós ouvimos o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, ele frisou que o contribuinte de Mato Grosso do Sul precisa fica atento com o horário. É preciso ter cuidado para não se confundir com o horário de Brasília, o oficial para a entrega da declaração.

A multa, mínima, para quem perder o prazo é de R$ 165,74, além da cobrança do valor máximo de 20% sobre o imposto devido.