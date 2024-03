Cerca de 75% dos contribuintes podem utilizar a declaração pré-preenchida

Com três dias de antecedência, a Receita Federal liberou o programa gerador destinado para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024.

Inicialmente, o programa seria disponibilizado na próxima sexta-feira (15), mas já nesta terça-feira (12) o contribuinte tem acesso ao download. Em entrevista ao Jornal CBN CG, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul (CRC/MS), Otacílio Santos Nunes falou sobre a atualização da tabela de isenção, da destinação do imposto devido a fundos sociais - criança e adolescentes ou idosos -, das implicações para quem não declarar e dos documentos que podem ser declarados.

Continue Lendo...

“O informe de rendimentos, notas de serviços de saúde em clínicas, exames, ganhos de capitais entre outros podem ser apresentados. Por outro lado, recibos de nutricionistas, vacinas e remédios não podem ser declarados”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No ano passado, um dos principais problemas que levou diversos contribuintes a cair na malha fina diz respeito à declaração de pensão alimentícia. O contador esclareceu que embora ambos declarem o valor, apenas quem paga é tributado.

Embora o contribuinte já possa baixar o programa hoje (12), o envio só estará autorizado na próxima sexta-feira, a partir das 8h. O prazo final vai até as 23h59min59s do dia 31 de maio, data do pagamento do primeiro lote.

Neste ano, a Receita espera receber 43 milhões de declarações, cerca de dois milhões a mais que no ano passado. Em Mato Grosso do Sul, são esperadas 623.365 declarações, em 2024. Acompanhe a entrevista completa.